Servizio civile, la Biblioteca comunale è una bella opportunità

Le domande dovranno arrivare entro il 28 maggio. Sono disponibili 3 posti

SANSEPOLCRO – C’è anche il progetto del Comune di Sansepolcro tra quelli del servizio civile rifinanziati dalla Regione Toscana. Si intitola “Promuovere il servizio di biblioteca comunale Dionisio Roberti” e consentirà a 3 giovani di svolgere il servizio civile proprio in biblioteca e nel suo ufficio amministrativo. Le domande devono essere presentate entro il 28 maggio alle 14, solo in modalità on-line.

Possono partecipare alla selezione tutti coloro che, alla data di presentazione della domanda:

– siano regolarmente residenti, domiciliati o soggiornanti in Toscana;

– siano in età compresa fra diciotto e ventinove anni (ovvero fino al giorno antecedente il compimento del trentesimo anno);

– siano disoccupati, inattivi;

– siano in possesso di idoneità fisica;

– non abbiano riportato condanna penale anche non definitiva alla pena della reclusione superiore ad un anno per delitto non colposo.

La durata del servizio civile regionale è di 12 mesi e ai giovani in servizio sarà corrisposto direttamente dalla Regione Toscana un assegno di natura non retributiva pari a 433,80 euro

La domanda di partecipazione, corredata dal curriculum vitae debitamente datato e firmato, può essere presentata accedendo al sito: https://servizi.toscana.it/sis/DASC

La domanda on-line può essere presentata accedendo al sito utilizzando la propria carta sanitaria elettronica (CNS – carta nazionale servizi sanitari rilasciata dalla Regione Toscana) munita di apposito PIN, tramite un lettore di smart card; la carta sanitaria elettronica (CNS) deve essere stata preventivamente attivata; oppure con accesso senza carta sanitaria elettronica (CNS) accedendo al sito, seguendo le istruzioni presenti nel sito stesso; in questo caso è necessario allegare alla domanda la copia fronte retro di un documento di identità.

Le domande trasmesse con modalità diverse da quelle indicate nel bando, e pervenute oltre i termini stabiliti, non saranno prese in considerazione. Il calendario dei colloqui sarà pubblicato nella sezione dedicata del sito web del Comune di Sansepolcro. La pubblicazione avrà valore di notifica della convocazione.

Per informazioni: Comune di Sansepolcro – Biblioteca comunale “Dionisio Roberti”, tel. 0575732283 – 0575732219. Il bando può essere consultato al link https://www.comune.sansepolcro.ar.it/it/page/progetto-servizio-civile-regionale-2018-approvazion

