La “cittadella” dello sport riapre i battenti al pubblico da lunedi 3 maggio in maniera graduale – Lo annunciano l’assessore allo Sport Massimo Massetti e il presidente di Polisport, Stefano Nardoni

“Finalmente, dopo la presentazione dei nuovi lavori di restyling completo dei due campi in superficie sintetica, e completati i lavori di manutenzione ordinaria dei due campi esterni di tennis in terra rossa, in ottemperanza al nuovo DPCM dal prossimo, lunedi 03 maggio, riaprono al pubblico non agonistico la pista di atletica leggera, i due campi di tennis in terra rossa e il campo da beach Volley oltre al campo da calcetto già in funzione dal 26 aprile scorso. E’ un primo passo importante, che da la possibilità a Polisport di riprendere nei prossimi giorni, anche le proprie attività sportive come ad esempio il Tennis academy riservato ai corsi dei giovanissimi tennisti purtroppo interrotti a causa della pandemia”. E’ quanto dichiarato dall’assessore allo Sport, Massimo Massetti e dal Presidente di Polisport, Stefano Nardoni. “Proprio in questi giorni – precisano – stiamo valutando con i dipendenti, la possibilità di riavvicinare i giovani tennisti ai nostri impianti inserendoli per chi vorrà, in iniziative estive , per poi riprendere la piena attività nel mese di settembre. Naturalmente – concludono Massetti e Nardoni – l’offerta sportiva si potrà completare per la prossima estate con la riapertura della piscina esterna e i centri estivi: a breve, verranno comunicate date e modalità di accesso e utilizzo degli impianti”.

