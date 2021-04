Citerna: Poesia, musica e arte per raccontare la bellezza del borgo. Il Comune lancia un nuovo progetto video per promuovere il territorio. Paladino e Conti: “Un bel modo di ripartire insieme”

Con l’arrivo della bella stagione, il Comune di Citerna guarda con ottimismo al ritorno dei turisti e lancia un nuovo progetto di video promozionali dal titolo “Citerna tra musica e poesia”.

Nonostante le chiusure e le restrizioni, l’Amministrazione ha continuato a portare avanti la sua intensa operazione promozionale, che si è svolta su molteplici direttrici e forme: dalla tv, alla carta stampata, ai canali virtuali.

“Grazie al nuovo DPCM che ha aperto la maggior parte dei confini regionali – fa sapere il sindaco Enea Paladino – ci auguriamo che i turisti tornino a visitare le tante bellezze del nostro Comune e di tutta la Valtiberina, trascorrendo un intero weekend tra arte, storia, buon cibo e relax, immersi nel verde. I siti museali possono riaprire e anche i nostri ristoratori sono pronti a ripartire, potendo garantire un servizio di qualità in spazi aperti in tutta sicurezza”.

A spiegare nel dettaglio la nuova proposta per il rilancio del territorio è l’assessore alla cultura e al turismo Anna Conti, che ha seguito con cura il progetto: “Si tratta – racconta – di una nuova serie di video che mostrano le bellezze del nostro territorio con un nuovo format. L’idea è stata quella di unire varie forme d’arte attorno ad un tema culturale, storico o paesaggistico del nostro territorio: così i capolavori della poesia italiana si intrecciano con la grande musica eseguita dal vivo, per raccontare le ricchezze di Citerna in una magica sinergia. Il primo video è un omaggio alla donna, come musa e ispiratrice delle opere d’arte presenti nel nostro comune”.

Il progetto ha avuto modo di coinvolgere musicisti del territorio, che dopo mesi di stop, hanno suonato dal vivo per la realizzazione del video.

“Voglio ringraziare – conclude l’assessore – tutti coloro che hanno partecipato al progetto con grande professionalità ed entusiasmo. Credo che sia un bel modo di ripartire insieme e mi auguro che questi video possano dare un messaggio di nuova vitalità e di ottimismo a tutti”.

