Verso le elezioni a Sansepolcro: Del Siena (DPC) “democratici per cambiare faranno la loro parte, in un progetto civico di centro sinistra”

“Abbiamo le idee chiare, il nostro impegno politico continuerà, in un progetto civico di centrro sinistra. Per correttezza istituzionale, attendiamo la decisione del sindaco Cornioli su una sua eventuale ricandidatura, noi abbiamo mostrato la nostra lealtà qualsiasi azione verrà intrapresa, un attimo dopo la decisione dell’attuale primo cittadino, in base a questa scelta inizieremo il nostro percorso per le prossime amministrativa. Vedo tanta confusione, alleanze che sembravano essere consolidate si stanno sciogliendo come neve al sole. Sui nomi dei candidati non mi esprimo, la nostra linea è la stessa da oltre 10 anni prima i programmi, poi la scelta del sindaco”

