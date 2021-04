Verso le elezioni a Città di Castello: Vincenzo Tofanelli “pronto a dare il mio contributo, se serve, ma solo con un centro sinistra unito e con un candidato a Sindaco di personalità ed esperienza”

“Dopo dieci anni di consiliatura, posso essere soddisfatto, di quanto fatto per la mia città, il mio comune. E’ stato un percorso impegnativo, sopratutto nell’ultimo periodo, a causa dell’emergenza pandemica ed economica. Non nascondo di aver passato notti insonni, per cercare di trovare la quadra in tema di bilancio, onestamente non ho rimpianti, in quanto è stato fatto ben oltre le possibilità che un piccolo comune, come il nostro, si può permettere. Sono pronto a dare il mio contributo, se serve, ma solo con un centro sinistra unito e con un candidato a Sindaco di personalità ed esperienza, alla città serve una guida forte, saranno mesi difficili, dobbiamo rimanere uniti e lucidi”

