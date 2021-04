Pallavolo serie B/M: Job Italia matematicamente ai play off, domenica contro Bellaria per il secondo posto

Il recupero di ieri tra Bellaria e Sangiustino, vinto dagli ospiti per 3-0, non ha sciolto i dubbi selle quattro formazioni del minigirone F2 che parteciperanno ai play off con le prime quattro del minigirone F1 (Paoloni Macerata, Volley Potentino, Bontempi Ancona e Alba Adriatica). Tutto si deciderà, o meglio ancora i posti dal secondo al quarto dato che il primo è occupato da Sangiustino, domenica prossima al Pala Ioan quando la Job Italia Città di Castello se la vedrà proprio con il Bellaria che rischia in caso di sconfitta per 3-0 o 3-1 di restare fuori dai play off in favore dell’EdottoRossi Foligno. La Job Italia, ora terza e matematicamente qualificata, può ancora arrivare al secondo posto con un successo per 3-0 o 3-1, un 3-2 la manterrebbe al terzo posto, una sconfitta con qualsiasi risultato al quarto. D seguite le possibili combinazioni:

· con Città di Castello – Bellaria 3-0 o 3-1, le qualificate sarebbero nell’ordine Sangiustino, Città di Castello, Pesaro, EdottoRossi Foligno; (incroci quarti play off: Sangiustino-Alba Adriatica, Città di Castello-Bontempi Ancona, Pesaro-Volley Potentino, EdottoRossi-Paoloni Macerata)

· con Città di Castello – Bellaria 3-2, le qualificate sarebbero nell’ordine Sangiustino, Pesaro, Città di Castello, Bellaria; (incroci quarti play off: Sangiustino-Alba Adriatica, Pesaro-Bontempi Ancona, Città di Castello-Volley Potentino, Bellaria-Paoloni Macerata)

· con Città di Castello-Bellaria 2-3, le qualificate sarebbero nell’ordine Sangiustino, Pesaro, Bellaria, Città di Castello; (incroci quarti play off: Sangiustino-Alba Adriatica, Pesaro-Bontempi Ancona, Bellaria-Volley Potentino, Città di Castello-Paoloni Macerata)

· con Città di Castello-Bellaria 0-3 o 1-3 le qualificate sarebbero nell’ordine Sangiustino, Bellaria, Pesaro, Città di Castello; (incroci quarti play off: Sangiustino-Alba Adriatica, Bellaria-Bontempi Ancona,Pesaro-Volley Potentino, Città di Castello-Paoloni Macerata)

Per i tifernati di coach Marco Bartolini quindi c’è comunque la grande occasione di riuscire ad arrivare al secondo posto in caso di vittoria netta contro gli ospiti di Bellaria: e questo, oltre a garantire il ritorno dei quarti play off in casa, sarebbe comunque il coronamento di una stagione senz’altro difficile e sfortunata, vedi infortunio di Marra a due giorni dall’avvio del campionato) ma positiva per il rendimento di alcuni giovani del vivaio locale.

Così il direttore sportivo Antonello Cardellini:”Domenica contro Bellaria proveremo a raggiungere un successo e una posizione in classifica che per noi sarebbe un risultato di grande prestigio e valore, considerando i problemi avuti e le defezioni prima e durante il campionato. Ci incoraggia l’ ultima prestazione contro Sangiustino, ancora non al completo e dopo tre settimane di allenamenti a ranghi ridotti, quando siamo stati l’unica squadra del girone a strappare l’unico set perso dalla capolista, giocando veramente bene e mettendo in difficolta la prima in classifica, con questo spirito vogliamo chiudere il girone contro Bellaria per migliorare il nostro piazzamento. I nostri ragazzi ce l’hanno messa tutta e continueranno a farlo fino alla fine, pur tra mille difficoltà. Siamo tra le poche società che hanno inoltre costantemente monitorato la salute dei giocatori e, nonostante questo, non siamo stati esenti da contagi”.

