Il museo della Madonna del Parto di Monterchi riapre al pubblico

Sabato I Maggio 2021 riapre le porte ai visitatori il Museo de “La Madonna del Parto” di Piero della Francesca a Monterchi.

Dopo gli ultimi due mesi e mezzo di chiusura ci auguriamo di poter comunicare notizia di riapertura per l’ultima volta con l’auspicio che la prossima stagione possa essere fervida e florida per Monterchi e per tutto il territorio.



L’orario per il mese di Maggio prevede l’apertura garantita dal giovedì alla domenica dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 18:00; sarà possibile prenotare la propria visita nelle seguenti fasce orarie della mattina:

10:00 / 10:30 / 11:00 / 11:30 / 12:00 / 12:30 e del pomeriggio: 15:00 / 15:30 / 16:00 / 16:30 / 17:00 / 17:30,



Sono garantite 12 fasce di accesso giornaliere.

La prenotazione per i giorni di sabato e domenica è obbligatoria almeno 24 ore prima della visita al museo.

Secondo le disposizioni la struttura può contenere fino a 20 persone, contingentate nelle diverse sale.

Finalmente una nuova ripartenza per il Museo e Monterchi.



Info e prenotazioni

Musei Civici Madonna del Parto Tel. +39 0575 70713 info@madonnadelparto.it http://www.madonnadelparto.it/

“Decreto Riaperture” la struttura rimarrà aperta nei soli periodi in cui la

Come indicato nel Regione Toscana sarà classificata zona gialla

