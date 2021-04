Il mercato settimanale si svolgerà regolarmente nella mattinata di sabato primo maggio

Il mercato settimanale si svolgerà regolarmente in occasione della Festa del Lavoro di sabato primo maggio. Comprendendo la situazione di difficoltà della categoria a seguito delle restrizioni dovute all’emergenza da Covid-19, l’amministrazione comunale ha infatti accolto la richiesta degli ambulanti di non anticipare la data di svolgimento al giorno precedente, come prevede il regolamento municipale per la disciplina del commercio sulle aree pubbliche in caso di coincidenza con una festività. Il mercato si svolgerà nella consueta collocazione.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati