Festa del Lavoro: a San Giustino anticipati di un giorno i servizi di raccolta differenziata

Nella giornata della Festa del Lavoro di sabato primo maggio Sogepu garantirà alle utenze domestiche di San Giustino il servizio di raccolta differenziata “porta a porta” del vetro e dei pannoloni, mentre presso le attività del settore della ristorazione saranno ritirati il rifiuto organico e il vetro.

Come concordato dall’azienda con l’assessorato all’Ambiente del Comune di San Giustino, saranno quindi anticipati i servizi originariamente calendarizzati per domenica 2 maggio.

Per la stessa giornata festiva non ci saranno variazioni rispetto a quanto programmato negli altri comuni dell’Alta Valle del Tevere serviti da Sogepu.

Ogni informazione in merito allo svolgimento dei servizi potrà essere richiesta al numero verde aziendale 800.132152.

