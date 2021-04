Civici Per Città di Castello: iniziato il confronto con i partiti locali

Nei giorni scorsi si è svolto un incontro tra la delegazione di Civici Per Città di Castello rappresentata dal coordinatore Michele Gambuli e la locale delegazione del PD composta dal segretario Mauro Mariangeli e da Franco Ciliberti.

L’incontro ha avuto lo scopo di confrontare le analisi e le future iniziative politiche delle due formazioni in vista del prossimo confronto elettorale amministrativo. Civici per Città di Castello ha espresso l’esigenza di ridare alla vita politica cittadina temi e programmi in grado di riavvicinare all’impegno civile settori e componenti lontane o distaccatesi per crescente disaffezione; di offrire una prospettiva di nuovo sviluppo dell’intero Alto Tevere attraverso il potenziamento e ammodernamento delle istituzioni culturali, scolastiche, di formazione e ricerca in grado di produrre una più elevata qualità delle risorse tecniche e professionali al servizio di nuove imprese o per rendere più competitive quelle già presenti.

Civici Per Città di Castello, attraverso una prossima indagine conoscitiva, si propone di raccogliere e interpretare le aspirazioni più profonde e diffuse della comunità locale e di contribuire così a costituire una larga coalizione di centro-sinistra che faccia di una moderna città solidale il proprio denominatore comune.

Il PD ha condiviso in larga parte tale visione impegnandosi ad elaborare anch’esso progetti sui temi dello sviluppo altotiberino connesso alle opportunità del Recovery Fund ed ha espresso apertura sulla individuazione della futura candidatura a sindaco della coalizione purchè s’impegni a rappresentare tutte le “anime” della medesima.

preannuncia la prosecuzione dei propri incontri con tutte le forze politiche.

