Calcio: Gianluca Marinelli (Selci Nardi) “la federazione prenda posizione sulla questione dei sotto quota, si rischia di penalizzare tanti ragazzi che potrebbero uscire dai radar del calcio”

“Se e quando si ripartirà, saranno indispensabili regole certe, sia in tema di sicurezza degli atleti che di tesseramenti. Auspico che la federazione prenda posizione sulla questione dei sotto quota, si rischia di penalizzare tanti ragazzi che potrebbero uscire dai radar del calcio, hanno perso oltre un anno, alcuni di loro potrebbero uscire, per raggiunti limiti di età, sarebbe ingiusto non dare loro la possibilità di continuare il percorso di crescita iniziato nelle giovanili”

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati