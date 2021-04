Donato defibrillatore portatile al Tribunale di Arezzo. Il service è stato  realizzato dal Rotary Club Arezzo, dall’Inner Wheel Arezzo Toscana Europea, dall’Ordine degli Avvocati e dall’Ordine degli Infermieri di Arezzo

“In un momento così difficile venire incontro ai cittadini di Arezzo e anche alle Istituzioni della nostra città è motivo di orgoglio per tutti noi, ed è assolutamente nel nostro Dna: con questo contributo vogliamo dare il nostro piccolo ma significativo sostegno alla città”. Sono parole dei Club Service e degli Ordini professionali che oggi pomeriggio hanno concretizzato il dono di un defibrillatore portatile messo a disposizione del Tribunale di Arezzo.

Donazione effettuata da parte del Rotary Club Arezzo, nell’occasione rappresentato dal presidente Franco Lelli, che – con l’Inner Wheel Arezzo Toscana Europea rappresentato dalla presidente Tiziana Sandroni – ha affiancato questo service realizzato insieme all’Ordine degli Avvocati e all’Ordine degli Infermieri di Arezzo,

Alla breve ma suggestiva cerimonia di donazione, avvenuta presso il Tribunale aretino, ovviamente nel pieno e rigoroso rispetto delle norme anticovid, erano presenti – oltre ai rappresentanti dei due Club Service – anche il presidente del Tribunale di Arezzo Valentino Pezzuti, che ha ritirato il defibrillatore, l’avv. Roberto De Fraja, presidente dell’Ordine degli avvocati di Arezzo e Giovanni Grasso, presidente dell’Ordine degli infermieri di Arezzo.

Dopo i ringraziamenti del presidente Pezzuti, i promotori di questa iniziativa benefica hanno spiegato come “in questa complessa situazione sanitaria e sociale, in cui siamo ancora in stato di difficoltà oggettiva rispetto alla nostra vita quotidiana, la consegna di oggi testimonia ancora a volta come il nostro comune impegno di servizio alla città di Arezzo non si sia assolutamente fermato”.

