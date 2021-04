Covid-19 a Sansepolcro: Cornioli “oggi registriamo 10 nuovi casi di positività. Necessaria massima cautela”

“La ASL Toscana sud est ci ha comunicato i nuovi casi Covid registrati oggi a Sansepolcro: sono 10.

Per la precisione si tratta di 2 casi non collegati, 1 caso collegato a catena nota, 2 casi collegati a catena nota, 5 casi collegati a catena nota.

E’ evidente che il virus sta circolando, è quindi necessaria la massima cautela, evitando di abbassare l’attenzione perchè siamo in Zona Gialla.

I contagi avvengono per contatto con familiari non conviventi, amici stretti e ambiente lavorativo.

Ricordiamo di fermare tutta la famiglia quando abbiamo dei sintomi, CHIAMARE IL MEDICO , fare gli opportuni approfondimenti e isoliamoci tutti in attesa di sapere se abbiamo contratto o meno il virus; avvertiamo le persone con cui siamo stati in contatto, andando indietro di almeno una settimana.

E’ importante che ognuno di noi faccia la sua parte”.

