Archivio storico: quale la sede definitiva? Interrogazione di Tiferno Insieme

Nella seduta del consiglio comunale di Città di Castello di lunedì 26 aprile 2021, Nicola Morini, capogruppo di Tiferno Insieme, ha illustrato l’interrogazione sull’Archivio storico comunale: “Non è l’emergenza in tempi di Covid, ma questo patrimonio è molto interessante per chi fa ricerca storica. Costudiamo documenti che partono dal 1200 e dobbiamo essere orgogliosi di mantenere il possesso e la fruzioni di questo archivio in vita per gli studiosi che vengono da molte parti d’Italia per approfondire alcuni passaggi della storia medievale.

Da molto tempo l’accesso a tale archivio, inseguito al trasferimento della Biblioteca a Palazzo Vitelli a san Giacomo, mi è stato segnalato che sia diventato difficoltoso. L’intero edificio del liceo Plinio il giovane sarà ristrutturato: l’archivio sarà trasferito durante il cantiere? Con quali modalità per una conservazione del materiale adeguata?”. L’assessore al Patrimonio Michela Botteghi ha risposto che “Ho visitato l’Archivio e sono rimasta molto impressionata da alcuni reperti dell’archivio notarile. Il sopralluogo era finalizzato ad un intervento necessario dato che la provincia ha richiesto i locali per ristrutturare il liceo e gli uffici stanno cercando con fatica una sede alternativa. Parliamo di oltre 40mila libri, cercheremo di non far tornare l’archivio notarile a Perugia. Stiamo cercando un luogo che abbia capienza per tutto. Data la grande mole di questi beni, dobbiamo cercare ambienti idonei per dimensioni e per caratteristiche generali. Ad esempio la temperatura”.

Nella replica Morini ha detto: “Sottoscrivo l’obiettivo di non disperdere alcuna parte dell’Archivio nella concomitanza del trasferimento per il cantiere nello stabile del liceo e chiedo se la Biblioteca potesse essere una soluzione”. Per la Botteghi “volumetricamente gli spazi della Biblioteca non sono sufficienti. Non appena avremo un progetto da sottoporre alla Soprintendenza ve ne faremo partecipi”.

