Sicurezza all’Ex Sogema: interrogazione di Baglioni (Lega)

Nella seduta del consiglio comunale di Città di Castello di lunedì 26 aprile 2021 si è parlato di sicurezza del parcheggio Ex Sogema sulla base dell’interrogazione del capogruppo della Lega Giorgio Baglioni, che ha sottolineato come “parcheggio coperto e il parco antistante ormai sono diventati luogo di ritrovo in particolar modo per i ragazzi. Negli ultimi mesi, complice anche il lockdown e quindi meno persone di passaggio, il parcheggio coperto si è reso teatro di atti vandalici di rilievo come vetri sfondati nelle auto in sosta con vetri ovunque e persino le telecamere di videosorveglianza sono state oggetto di tiro al bersaglio, da parte di ignoti. Chiedo all’amministrazione di intervenire presso le realtà competenti affinché la zona residenziale in questione, a pochi passi dal centro storico, torni ad essere sicura il prima possibile. Certe situazioni dovrebbero essere note e quindi risolte, se si dovesse parlare di un’amministrazione presente sul proprio territorio. Attendo una risposta sul parcheggio dell’area Ex Sogema, se le telecamere presenti funzionano correttamente nonostante siano state rovinate, e se esiste la possibilità di installarne ulteriori nell’area circostante”.

L’assessore alla Viabilità Michela Botteghi ha detto: “La videosorveglianza di Edarco è parziale perché puntano a controllare accesso carrabile e pedonale al fine del pedaggio. Le telecamere sono state oggetto di atti vandalici e la Edarco ha provveduto. Evidenzieremo questa problematica non tanto per la convenzione ma per la pubblica sicurezza. Se la situazione si reitera nel tempo è nostro interesse mantenere la pubblica sicurezza anche all’interno di questa area. Per quanto riuarda la videosorveglianza è stata applicata nel centro storico in ambienti di viabilità aperta come previsto da Agenda Urbana. L’estensione può essere progettata reperendo specifiche risorse. Sarà nostra cura confrontarci con Edarco per il mantenimento della sicurezza. Nella replica Baglioni si è detto in parte soddisfatto. “Se solleciterà l’Edarco per le telecamere è una cosa buona; meno positiva la prospettiva sulle telecamere, trovare risorse sarebbe importante per tutta la zona limitrofa. Spesso ci sono stati episodi che hanno messo a repentaglio la sicurezza. Una persona che subisce un furto d’auto subisce un danno importante”.

