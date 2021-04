San Giustino, ultimi giorni per il test sierologico qualitativo

Mercoledì 28 e venerdì 30 aprile, saranno le ultime date disponibili per effettuare il test sierologico qualitativo da SARS-Cov-2 nei locali allestiti presso la Stazione di San Giustino. Il progetto, promosso dall’Amministrazione Comunale, rientra nell’ambito delle attività volte a limitare e prevenire i rischi connessi alla diffusione del contagio da Covid-19 ed è stato condotto da medici e infermieri volontari Croce Bianca, in collaborazione con Protezione Civile di San Giustino e Ass. Lupi e Bufali.

Possono eseguire i test tutte le persone maggiorenni che non hanno contratto il Covid-19 o che non hanno ricevuto la somministrazione del vaccino. In caso di positività del test sierologico sarà necessario svolgere un successivo tampone molecolare di conferma. Per poter prenotare lo screening nelle ultime due giornate calendarizzate è possibile telefonare o inviare un messaggio WhatsApp al numero 393 8385318.

