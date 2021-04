Atletica AVIS Sansepolcro: aprile intenso e con buoni risultati per i portacolori biturgensi

Ci eravamo lasciati, con lo straordinario risultato della stagione invernale (…per chi lo avesse dimenticato Veronica Brizzi, anno 2006, Campione d’Italia a squadre per Rappresentative Regionali di Corsa Campestre a Campi Bisenzio (FI) di Sabato 13 Marzo 2021) ma da Domenica 10 Aprile è ripartita anche la stagione “estiva”, con le competizioni in pista, non ancora per tutti/e gli atleti, anche se “loro” continuano in maniera meticolosa e straordinaria ad applicarsi, in maniera maniacale e “quasi” quotidiana, nella “cultura del lavoro”, in paziente e trepidante attesa, sapendo che presto tornerà anche il loro momento….ma, intanto è sempre meglio poco che niente.

Domenica 10 Aprile 2021, Perugia (PG), Stadio S. Giuliana, Trofeo “Città di Perugia”, da segnalare: l’esordio outdoor, di Francesco Capriani 2005 (Cat. Allievi 2004/2005) nei Mt. 400 piani in 52”90, 2° classificato (nuovo primato personale, precedente: 53”88, e già abbastanza vicino al minimo richiesto per la partecipazione ai prossimi Campionati Italiani Individuali di categoria, che per i Mt. 400 è di 52”20); di Caterina Mocarli 2005 (Cat. Allieve 2004/2005) sempre nei Mt. 400 piani in 1’11”83 (nuovo primato personale, precedente: 1’13”50) e Davide Giorni 2006 (Cat. Cadetti 2007/2006) nei Mt. 1000 in 3’06”5, 5° classificato (nuovo primato personale, precedente: 3’24”5).

Mercoledì 22 Aprile 2021, per chi ha potuto, trasferta a Grosseto (GR), da mettere in evidenza: Francesca Falasconi 2006 (Cat. Cadette 2007/2006) nei Mt. 1000, in 3’28”16, 4° classificata (nuovo primato personale, precedente: 3’38”9) e Veronica Brizzi 2006 (Cat. Cadette 2007/2006, all’esordio stagionale in pista e anche su questa specialità, 1200 Siepi, corsi in 4’03”37, 1° classificata, con un tempo che è sotto il minimo richiesto per la partecipazione ai prossimi Campionati Italiani Individuali di categoria su pista ad Ottobre.

Parliamo ora degli eventi di ieri: Domenica 25 Aprile 2021, Siena (SI) Meeting della Liberazione, Francesco Capriani 2005 (Cat. Allievi 2004/2005) Mt. 800 in 2’08”27, 2° classificato (nuovo primato personale, precedente: 2’09”89); Campi Bisenzio (FI) “altro” Meeting della Liberazione, da mettere in evidenza: Davide Giorni 2006 (Cat. Cadetti 2007/2006) Mt. 1000 in 3’02”0, 10° classificato, migliorando ancora il proprio “fresco” primato personale; nella Cat. Cadette 2007/2006, Mt. 1000, per tutte le seguenti atlete, Francesca Falasconi 2006, 4° classificata in 3’28”7, Sara Giorni, 2008, 2° classificata in 3’22”6 (nuovo primato personale, precedente, 3’26”07) e infine Veronica Brizzi, 2006, 1° classificata, in 3’04”5 (nuovo primato personale, demolendo letteralmente quello precedente di 3’19”5).

