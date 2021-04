Residenze Protette di Gubbio, Gualdo, Assisi e Città di Castello: il Mosaico a supporto delle iniziative intraprese dalle amministrazioni

L’Associazione ” Il Mosaico” condivide e supporta l’iniziativa presa dalle Amministrazioni delle Residenze Protette di Gubbio, Gualdo, Assisi e Città di Castello, che saranno insieme ai loro Sindaci a manifestare davanti alla Regione .

Troviamo vergognoso che, in ormai 14 mesi, i governi nazionali non abbiano saputo esprimere, in merito all’assistenza residenziale per anziani, altro che retorica e fiumi di parole, senza finanziare la benchè minima risorsa aggiuntiva, destinata del resto a provvedimenti evidentemente più strategici come il bonus monopattino o i banchi a rotelle.

Meglio non ha fatto la Regione, al contrario di quanto invece attuate in altre parti d’Italia, in Veneto e in Toscana ad esempio.



Per quanto poi riguarda la realtà locale ,”Il Mosaico” non accetta certamente la sufficienza con la quale si è tentato di liquidare la nostra proposta sul lascito Mariani per aiutare la Muzi Betti. Stiamo lavorando concretamente sui documenti, supportati da esperti professionisti, e presto possiamo promettere interessanti novità in merito.

