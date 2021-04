Provincia Perugia: Domani si riunisce il Consiglio. Si parlerà di bilancio, strade e patrimonio

E’ convocato per domani, martedì 27 aprile, alle ore 11.30 il Consiglio provinciale di Perugia.

La seduta si aprirà con le comunicazioni relative alle variazioni al Bilancio di Previsione 2020 – 2022, annualità 2021 in regime di esercizio provvisorio, apportate nel corso del I° trimestre 2021, compresi i prelevamenti effettuati dal Fondo di Riserva.

All’ordine del giorno l’istituzione del Canone Patrimoniale di Concessione, Autorizzazione o Esposizione Pubblicitaria e approvazione del Regolamento per la sua applicazione; la mozione presentata in data 23 marzo dal Consigliere Marcello Rigucci avente ad oggetto: “Finanziamento delle spese sostenute dalla provincia di Perugia per conto della Regione Umbria” e la mozione del Consigliere provinciale Fabrizio Gareggia avente ad oggetto: ”Interventi sulla s.p. 412”.

Ultimo punto in programma l’interpellanza presentata lo scorso 23 giugno dal Consigliere Rigucci sullo “Stato dei luoghi e conservazione del patrimonio provinciale della struttura di Forca Canapine”.

