Porta Fiorentina, parte il restyling. In fase di appalto, a breve inizieranno i lavori che ridaranno luce a questa zona

Sta per iniziare l’intervento di riqualificazione dello spazio di Porta Fiorentina antistante l’arco. Ne dà notizia l’assessore ai Lavori Pubblici Riccardo Marzi che sottolinea come il cantiere terminerà a inizio estate in modo da garantire la massima fruibilità a cittadini e turisti nel momento della ripartenza.

I lavori saranno a breve appaltati per un investimento di circa 50 mila euro. Prevedono il rifacimento del manto ormai rovinato, che sarà rifatto con cemento architettonico; la sistemazione dei cordoli e la creazione di una illuminazione artistica che riguarderà la parte antistante. Poi chiaramente verranno sistemate le aree verdi.

“Si tratta del completo restyling di uno degli accessi al nostro centro storico – conclude Marzi – Una zona molto amata dai cittadini ma anche dai turisti. Per i mesi estivi sarà tirata a lucido con l’augurio che la nostra città possa tornare a splendere dopo questo anno così difficile”.

