Piastra logistica: Bacchetta ” chiediamo alla Regione di accelerare quanto pima possibile i tempi per la gestione della struttura”

“E’ di alcuni giorni fa la notizia che, per quanto riguarda il bando di affidamento per la gestione della Piastra Logistica di Citta’ di Castello, è stata incaricata Sviluppumbria di seguire l’intera vicenda. Non intendiamo di entrare nel merito della decisione, rispettosi delle competenze istituzionali della regione. Tuttavia però vogliamo far notare che sono trascorsi molti mesi da quando il bando sarebbe dovuto uscire, la piastra logistica è sostanzialmente pronta ed è francamente imbarazzante vedere che ancora non si scorgono in manidera chiara i tempi e i modi dell’affidamento della gestione della piastra stessa.

La piastra assume per Citta’ di Castello un valore fondamentale e strategico: è costata risorse, impegno, lavoro e crediamo sia non edificante assistere a lungaggini che ne impediscono l’effettiva operatività. Chiediamo quindi con rispetto ed educazione alla Regione di accelerare quanto pima possibile i tempi per la gestione della piastra logistica stessa.

Oltretutto, come è noto, avevamo proposto la piastra come sede per i vaccini anti-Covid, la regione ci ha comunicato che non era opportuno perché sarebbe stato fatto quanto prima il bando per la sua assegnazione, cosa che ancora non è avvenuto: chiediamo quindi che i tempi siano finalmente celeri e certi”.

