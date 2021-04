La capitale “hi-tech” dove i progetti innovativi di giovani talenti diventano realta’. Da dinamo lab incubatore per startup tecnologiche e’ nata “parking my car” piattaforma digitale per parcheggi e mobilita’ elettrica

La capitale “hi-tech” e dei progetti “green”: a Città di Castello le idee di giovani talenti si trasformano in opportunità di lavoro innovative eco-compatibili. Dinamo Lab, incubatore per startup tecnologice con sede a Città di Castello, nato alla fine del 2019, ha avviato con successo i percorsi di accelerazione dedicati ai progetti imprenditoriali selezionati. Tra le numerose candidature pervenute, uno dei progetti più interessanti è quello di Parking My Car, piattaforma online che si occupa di parcheggi e mobilità elettrica. In particolare questa giovane e ambiziosa startup offre soluzioni innovative, semplificando la gestione dei parcheggi e digitalizzando processo di ricerca, prenotazione e sosta per gli utenti finali, oltre a proporre servizi per la mobilità elettrica posizionandosi strategicamente in un segmento in grande espansione. Il fondatore è Mattia El Aouak, 29 anni, giovane talento italo-marocchino, che negli ultimi anni ha lavorato senza tregua a questo progetto, ottenendo risultati significativi. In un momento decisivo della crescita aziendale ha deciso di rivolgersi a Dinamo Lab che, dopo la procedura di valutazione, ha elaborato uno specifico percorso di incubazione, offrendo gratuitamente spazi e servizi di consulenza.

Il processo aveva come obiettivo prioritario quello di individuare un investitore che potesse rappresentare anche una risorsa in termini di management. Un vero e proprio partner che sposasse il progetto e contribuisse alla crescita aziendale, piuttosto che un fondo di investimento che avrebbe portato soldi in attesa di risultati e senza curarsi del business. Tale obiettivo è stato rapidamente raggiunto in pochi giorni, con l’ingresso di un importante investitore, convinto dalla bontà del progetto e desideroso di contribuire con la sua esperienza e le sue competenze in questo settore. Oltre a Parking My Car, Dinamo Lab sta lavorando ad un altro interessante progetto: un’app che mira a diventare uno strumento imprescindibile per enti locali e regionale per promuovere l’offerta culturale e commerciale del territorio. Quando termineranno i percorsi di queste due start-up Dinamo Lab aprirà la sua seconda call per permettere ad altre giovani realtà imprenditoriali di accedere ai suoi servizi. L’ambizione è quella di diventare punto di riferimento per giovani imprenditori e professionisti umbri e non solo. Il fondatore di Dinamo Lab, Livio Rotini, rinnova il suo impegno per il territorio affermando che “Dinamo Lab intende supportare lo sviluppo dell’imprenditoria locale, con l’obiettivo di rappresentare un partner affidabile nello sviluppo di business e ricerca di capitali, per contribuire alla realizzazione delle future eccellenze locali.ù

E’ un orgoglio essere riusciti a individuare rapidamente un importante investitore per la prima startup selezionata da Dinamo Lab, pur nelle difficoltà del momento. La pandemia non ferma il nostro lavoro, occorre investire nella qualità e nel futuro per rialzarci il prima possibile da questo momento drammatico.” L’assessore allo Sviluppo Economico, Riccardo Carletti nel corso di una visita alla sede di Dinamo Lab si è congratulato con i fondatori di questa innovativa e giovane realtà aziendale fortemente proiettata al futuro che riesce a coniugare innovazione con gli aspetti concreti della vita quotidiana. Lo sviluppo di questa ultima start up che vede protagonista un giovane, ideatore di un progetto che ha già trovato coperture finanziarie è senza dubbio un segnale positivo, specie in questo momento di difficoltà mondiale di tutti i paesi a causa della pandemia, di grande vivacità e creatività progettuale ed imprenditoriale che fa ben sperare per il futuro. Le istituzioni non possono che cogliere con soddisfazione questi messaggi di speranza per il futuro specie se provengono da realtà innovative guidate da giovani come Dinamo Lab”, ha concluso l’assessore Carletti.

