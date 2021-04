Il plauso dell’assessore Massetti all’Autostop Trestina per la conquista dei play-off del campionato di serie B2 femminile di pallavolo

“L’Autostop Trestina ha firmato una bellissima impresa sportiva, che rispecchia tutta la serietà della società, la bravura e la professionalità delle giocatrici e dello staff tecnico”. E’ il commento dell’assessore allo Sport Massimo Massetti alla duplice vittoria nelle partite con Fano, non disputate in stagione per il Covid-19, che ha permesso alla squadra tifernate di conquistare la vetta della graduatoria del campionato nazionale di B2 femminile nel girone I1 a parimerito con Forlì, risultata prima per il miglior quoziente set.

Le ragazze del presidente-allenatore Giampaolo Rossi disputeranno ora i play-off per la promozione in B1, un traguardo impensabile all’inizio di un campionato partito con l’obiettivo della salvezza. “In una stagione resa complicatissima sotto il profilo sportivo e sanitario dalla gestione della pandemia, hanno fatto la differenza la cultura del lavoro e l’organizzazione che la società del presidente Rossi ha saputo mettere in campo dal primo all’ultimo dei suo componenti”, afferma Massetti, che sottolinea come “la coesione del gruppo e la capacità di condividere obiettivi e sacrifici siano stati un valore aggiunto per la straordinaria qualità tecnica dimostrata dalle ragazze sotto rete”.

L’assessore rimarca con soddisfazione come “l’Autostop Trestina abbia saputo rendere onore alla migliore tradizione della pallavolo a Città di Castello, coronando con un campionato all’insegna di grandi soddisfazioni, caratterizzato dall’imbattibilità tra le mura del Palafemac nonostante la forzata rinuncia all’appassionato e caloroso pubblico di tifosi locali, il percorso sportivo davvero esemplare compiuto nei 25 anni di storia della società”.



ROSTER TRESTINA VOLLEY : 2 Volpi Felicita (L) 3 Polenzani Anna 5 Montacci Letizia 6 Lillacci Alessia (L) 7 Cerbella Federica 8 Paradisi Sofia 9 Giunti Greta 10 Cicogna Arianna 11 Tarducci Linda (cap.) 12 Fiorini Aurora 13 Bertinelli Francesca 14 Giambi Michela 15 Mancini Francesca 17 Cesari Giada (L) 18 Ragnacci Beatrice.



Presidente: Giampaolo Rossi; Direttore sportivo: Nicola Mattei; 1° Allenatore: Giampaolo Rossi; 2° Allenatore: Monaldi Mirko; 3° Allenatore: Polenzani Mauro; 1° Fisioterapista: Marconi Andrea; 2° Fisioterapista: Bianchi Paolo; Medico sociale: Norgiolini Silvia; Ortopedico: Michele Palleri; Radiologo: Boncompagni Emanuele; Scout: Merli Matteo; Addetto stampa: Mara Rosi; Addetto agli arbitri: Stefano Mariangeli; Art director: Michele Montanucci.

