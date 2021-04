Vendita di un terreno in frazione Paradiso. Le offerte devono essere presentate in Comune entro l’11 maggio

Dovranno essere presentate entro l’11 maggio alle ore 12 le offerte per un lotto di terreno agricolo, non edificabile, che si trova in frazione Paradiso, messo in vendita dal Comune di Sansepolcro.

L’area ha una superficie catastale di mq. 8.300,00 suddivisa in mq 3.150,00 seminativa e mq 5.150,00 boschiva. Il prezzo a base d’asta è pari a € 16.750,00.

Le offerte devono essere presentate mediante diretta consegna a mano a: Ufficio Protocollo del Comune di Sansepolcro, Via Matteotti n. 1.

Il bando integrale è pubblicato nell’Albo Pretorio del Comune, alla pagina http://www.comune.sansepolcro.ar.it sezione “Bandi di gara e contratti”. Per informazioni, contattare la Geom. Lucia Scalise (tel. 0575/732275) o l’Arch. Gilda Rosati (tel. 0575/732287).

Il giorno 12 maggio alle ore 10 avrà luogo l’asta pubblica con aggiudicazione definitiva ad unico incanto per la vendita al miglior offerente.

