Flash mob di FdI contro il coprifuoco. Zaffini: Difendiamo la libertà e le nostre imprese

Lunedì 26 aprile 2021 a Perugia Fratelli d’Italia scende in Piazza per manifestare contro la vigente misura restrittiva del coprifuoco. “Un flash mob che prenderà il via alle 11,30 in Piazza Italia” dichiara il Coordinatore Regionale Sen Franco Zaffini “per far sentire la voce di Fratelli d’Italia contro una misura iniqua e inutile, che limita senza motivazioni la libertà dei cittadini e che mette ulteriormente in ginocchio le attività produttive, della ristorazione, del turismo e della cultura.” Alla manifestazione interverranno, oltre al Sen. Franco Zaffini, il Presidente dell’Assemblea Regionale Marco Squarta e il Capogruppo Regionale Eleonora Pace.

