Festa del 25 aprile: Mearelli (Psi) “i socialisti tifernati rendono omaggio a chi ha lottato per dare un futuro alla nostra nazione”

“Purtroppo, per il secondo anno consecutivo, la ricorrenza del 25 aprile, festa della liberazione dall’oppressione nazi-fascista, non potrà essere celebrate nelle forme e con la partecipazione popolare, che la data simbolo della libertà riconquistata meriterebbe.Ciò nonostante,i socialisti tifernati,vogliono comunque rendere omaggio, a tutti coloro, che non piegando la schiena e non sottomettendosi alle ingiustizie, scelsero di lottare per costruire una nazione libera e giusta. Buon 25 aprile”



Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati