Covid-19 a Sansepolcro: Cornioli “oggi 18 nuovi positivi, da domani zona gialla ma chiedo massima prudenza”

“Il report della Asl ci comunica che oggi ci sono 18 nuovi casi positivi a Sansepolcro. Negli ultimi sette giorni, i nuovi casi totali sono stati 40, quindi un importante incremento rispetto ai 19 della settimana scorsa . Purtroppo negli ultimi 5 giorni abbiamo avuto 39 casi; di questi, 3 sono contatti di casi noti, 2 sono nuovi casi unici, 18 di una catena di 8 nuclei familiari, 7 di una catena di 4 nuclei familiari e 5 di una catena di 2 nuclei familiari e gli altri 4 sono 2 nuclei familiari con due casi a famiglia.

L’attuale situazione dimostra che è molto facile far circolare il virus e la diffusione è velocissima. Le varianti sono molto contagiose e oramai in Italia, come nella nostra zona, circolano quasi essenzialmente varianti. Le modalità di contagio sono fondamentalmente quelle che conosciamo: incontri con familiari non conviventi o amici strettissimi, incontri lavorativi, assistenza anziani, assistenza bambini. Alcune azioni sono, gioco forza, inevitabili ma dobbiamo effettuarle con le maggiori precauzioni possibili; altre non sono necessarie e dobbiamo evitarle in tutti i modi.

Da domani siamo zona gialla ed è importantissimo porre la massima attenzione agli incontri in luoghi chiusi con amici e familiari non conviventi. Chiediamo l’impegno di tutti, poniamo la massima attenzione nei comportamenti con i familiari non conviventi e gli amici stretti, continuiamo con i comportamenti virtuosi, le varianti sono molto contagiose.

Dal 17 gennaio abbiamo registrato i seguenti casi settimanali: 13, 11, 16, 37, 62, 40, 53, 41, 20, 20, 5, 21, 19.

L’indice di incidenza settimanale per 100.000 abitanti odierno (dati giornalieri ASL) della Toscana è 169; Provincia di Arezzo è 164 e Sansepolcro è 258. La pressione sulla rete ospedaliera si è alleggerita.

Ecco quindi il resoconto che facciamo ogni domenica: dall’inizio della seconda fase dell’emergenza, al Borgo i positivi totali sono 773 (in questa settimana + 40 ). Dei 773 casi totali, 679 sono guariti (+ 20 in questa settimana). Gli attualmente positivi sono 72. Di questi, 64 sono in isolamento domiciliare, 6 ricoverati in ospedale e 2 in strutture di cure intermedie. A loro vanno i nostri migliori auguri di pronta guarigione. Dall’inizio della seconda fase sono deceduti 21 nostri concittadini.

IMPORTANTISSIMO: Ricordiamo a tutti che quando si hanno anche dei MINIMI SINTOMI che ormai conosciamo, dobbiamo isolarci, non mandare i figli a scuola, CHIAMARE IL MEDICO DI BASE, fermare la famiglia per capire l’entità della situazione. Solo con atteggiamenti responsabili possiamo, tutti insieme, uscire da questa pandemia. Ricordiamo che le varianti sono molto contagiose: la distanza, la mascherina e la sanificazione delle mani sono fondamentali”.

