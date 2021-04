Convocato il consiglio comunale di Città di Castello

Tornerà a riunirsi, in videoconferenza e in streaming sul canale You Tube, lunedì 26 aprile 2021 il consiglio comunale di Città di Castello: alle 16.00 la seduta sarà dedicata a interrogazioni ed interpellanze. All’ordine del giorno l’interrogazione del consigliere del Gruppo Misto Marcello Rigucci su Umbracque, l’interrogazione del capogruppo della Lega Giorgio Baglioni sulla sicurezza del parcheggio coperto Ex Sogema, l’interrogazione di Nicola Morini, capogruppo, e Vittorio Vincenti, consigliere, di Tiferno Insieme sulla tutela del patrimonio archeologico tifernate e la Raccolta civica, l’interrogazione di Morini sull’accesso e la tutela dell’Archivio storico tifernate. Quindi l’interpellanza del capogruppo del Gruppo Misto Marco Gasperi sull’attuale situazione della Color Glass, l’interpellanza del capogruppo di Fratelli d’Italia Andrea Lignani Marchesani e del capogruppo di Forza Italia Cesare Sassolini sul CUG e sull’opportunità di impiegare risorse pubbliche per un corso on line sull’Omogenitorialità nell’affido familiare e nell’adozione”. Alle 17.00 prenderà il via la seduta ordinaria con il deposito dello schema di bilancio, le comunicazioni del sindaco, il regolamento per l’applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria. Quindi una mozione di Lignani Marchesani sulla campagna vaccinale, l’ordine del giorno dei consiglieri Vittorio Morani, capogruppo PSI, Luciano Tavernelli, consigliere PD, Giovanni Procelli, capogruppo La Sinistra, Gaetano Zucchini, capogruppo Democratici per Città di Castello sulle barriere architettoniche nei cimiteri, l’ordine del giorno della consigliera del PD Letizia Guerri sull’istituzione di un tavolo di lavoro tra comuni, dirigenti scolastici e associazioni sportive per un progetto sperimentale per la pratica sportiva qualificata. Chiude l’elenco degli argomenti in programma l’ordine del giorno di Gasperi e Rigucci del Gruppo Misto sulla Muzi Betti, l’ordine del giorno di Zucchini, Luciano Domenichini e Vittorio Massetti, appartenenti tutti e tre al gruppo Democratici per Città di Castello sugli interventi di sostegno al piano vaccinale locale.

