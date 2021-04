Basket A2/F: La Bottega del Tartufo Umbertide torna al Pala Morandi per affrontare La Spezia

Archiviata la pratica Brescia dopo un match al cardiopalmo, La Bottega del Tartufo Umbertide torna al Pala Morandi per affrontare La Spezia. La squadra di coach Corsolini occupa l’ottava posizione in graduatoria in coabitazione con Firenze. Le spezzine stanno lottando per mantenere l’ultimo posto utile per accedere ai playoff. Nonostante le tre sconfitte consecutive rimediate dalle liguri, non sarà semplice per le ragazze di coach Staccini portare a casa i due punti. Paolocci e compagne dovranno spendere tutte le energie disponibili per conquistare un’altra vittoria e rimanere sempre di più nel gruppo delle prime quattro del girone.

Alla vigilia del match coach Staccini dichiara:”Siamo arrivati alla nostra penultima partita di campionato, che sarà molto importante sia per noi che per loro per stabilire le posizioni in classifica per i playoff, visto che ancora ci sono molte possibilità. Noi vogliamo provare a dare continuità all’ultima prestazione giocando una difesa solida e passando con precisione il pallone in attacco”.

Palla a due domenica 25 aprile alle 18 al Pala Morandi.

Diretta streaming sul canale YouTube Marzella Photo Studio.

