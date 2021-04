Verso le elezioni a Città di Castello: Baglioni (Lega) “prima i programmi, poi il candidato a Sindaco, che sarà scelta condivisa da tutta la colazione”

“Credo sia giusto che ogni partito esprima il suo candidato a Sindaco per le prossime amministrative detto questo, per la Lega contano solo programmi e contenuti, l’accordo si fa su questo. La scelta di chi correrà per la carica di primo cittadino è si importante, ma prima va realizzato il programma di Governo . Sarà fondamentale che la colazione si concentri su pochi obbiettivi seri, ma sopratutto attuabili. Siamo in piena emergenza, conteranno solo i fatti. Sul nome troveremo la sintesi, ma sinceramente ad oggi questo è un problema secondario”

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati