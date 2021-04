Tonino Giunti (ForzaItalia) “Ora che si può fare attività sportiva all’aria aperta, è bene che il Comune faccia la sua parte”

“Ho presentato in Consiglio Comunale una interrogazione circa la possibilità di far gestire sia ad associazioni che a titolari di palestra, con personale qualificato degli spazi pubblici di proprietà del Comune, tipo campi sportivi, aree verdi, allo scopo di far svolgere le attività, che di solito si svolgono in palestra, all’aperto in

sicurezza durante questo periodo di emergenza, quando i colori assegnati lo consentono, in attesa delle riaperture .



Il perdurare dello stato di emergenza covid ha portato alla chiusura di tutte le attività di palestre e piscine al coperto. Le popolazioni , vivono una situazione che diventa ogni giorno sempre più insostenibile.

Sappiamo i problemi economici che attanagliano un po’ tutti, che si sovrappongono a quelli del timore di

contrarre il covid. La gente ha bisogno di movimento, di azioni che la portino a rilassarsi in ambiente protetto, di compiere le azioni sportive che di solito sono da palestra, all’esterno.

Per combattere la depressione di questi tempi occorre anche un sano esercizio fisico. Da non dimenticare poi che tante persone frequentano le palestre e le piscine per scopo terapeutico”.

