Schiattelli e Bartolini “costretti a cambiare denominazione al nostro gruppo consiliare. Da oggi ci chiameremo Unione Civica tiferno”

I Consiglieri Comunali Filippo Schiattelli e Luigi Bartolini preso atto della nascita di altre realtà politiche locali, cui guardiamo con rispetto, vista la possibile somiglianza nominativa e per evitare distorsioni, comunichiamo con effetto immediato il cambio di denominazione del nostro gruppo consiliare da “Civici per Città di Castello” in “Unione Civica Tiferno”.



Tale scelta è allineata allo spirito della nostra iniziativa, già condivisa con numerosi Tifernati e rivolta a tutti coloro che abbiano il fine di riportare al centro dell’azione politica locale le Persone che vivono il nostro territorio, in alternativa alla stagione delle troppe promesse non mantenute che sta volgendo al termine.

Capogruppo: Filippo Schiattelli.

