Lions Club Montone “Sono dodici i nuclei familiari del territorio comunale di Montone che hanno ricevuto in questi giorni una prima fornitura di generi alimentari”

Sono dodici i nuclei familiari del territorio comunale di Montone che hanno ricevuto in questi giorni una prima fornitura di generi alimentari. L’iniziativa è del Lions Club Montone Aries che ha aderito al Service “Supporto Alimentare Lions”, con il coinvolgimento del banco alimentare dell’Umbria e ha come obiettivo quello di aiutare le famiglie in difficoltà per quanto attiene il reperimento di generi alimentari di prima necessità.

L’iniziativa, coordinata dal presidente del club Mauro Mariotti e dall’assessore ai Servizi sociali del comune di Montone Sara Volpi, in pieno accordo con il sindaco Mirco Rinaldi, ha individuato le famiglie destinatarie del contributo in base anche a specifiche esigenze come, ad esempio, la presenza al loro interno di bambini o persone anziane. Infatti nei pacchi sono contenuti oltre a pasta, pomodori in scatola, olio, farina, legumi e altro, anche latte, omogeneizzati e biscotti per bambini. Il presidente del Lions club Montone Aries ha sottolineato come “service” di questo tipo, in un momento così particolare per tante famiglie, siano sicuramente molto apprezzati e ha posto l’accento sulla stretta collaborazione con l’ente locale.

L’iniziativa verrà riproposta con cadenza quindicinale, con la possibilità di ampliare il numero di famiglie raggiunte, non solo nel comune di Montone ma molto probabilmente anche in altre località del nostro comprensorio.

