La bellezza di Citerna protagonista su “Linea Verde Tour”. La puntata in onda sabato 24 aprile. Paladino e Conti: “Felici di continuare a valorizzare il Borgo”

Citerna tra i borghi umbri protagonisti della puntata di “Linea Verde Tour” in onda sabato 24 aprile su Rai 1 dalle ore 12.

Focus centrale sarà il cammino di San Francesco e, in particolare, i territori che maggiormente hanno risentito dell’influenza e della presenza del Santo.

Citerna, riconosciuto anche come uno dei borghi più belli d’Italia, luogo dove storia, natura, bellezza e spiritualità si fondono per creare un suggestivo quadro, avrà un ruolo centrale nella puntata, in quanto costituisce una delle tappe principali del sentiero più frequentato dai pellegrini e sulla cui promozione l’Amministrazione comunale, guidata dal sindaco Enea Paladino, ha investito molto fin dall’inizio della sua attività: “Citerna ha una parte rilevante in questo percorso, in quanto la presenza del Santo nel territorio è documentata da fonti autorevoli e attestata per ben due volte.

Dalla venuta di Francesco in poi, il borgo ha assunto sempre più un’impronta francescana e, come Amministrazione, abbiamo puntato molto sulla valorizzazione del cammino che rappresenta il maggior afflusso turistico per il nostro Comune, sia a livello nazionale che internazionale.

Un percorso da vivere in solitaria ma anche con la propria famiglia, per un turismo lento che permette di scoprire le tante ricchezze artistiche e paesaggistiche del nostro territorio, unite alla spiritualità. Siamo soddisfatti e felici di aver ospitato la troupe di Linea Verde Tour, rivolgo – conclude il primo cittadino – un ringraziamento alla Regione Umbria, in particolare all’assessore alla cultura Paola Agabiti, che ci ha segnalato questa bella opportunità”.



Sulla stessa linea anche l’assessore alla cultura Anna Conti: “Affacciarsi su un palcoscenico nazionale così popolare è una bellissima vetrina non solo per Citerna ma per tutta la Valtiberina, che si può ammirare dalla terrazza del nostro borgo. Invito tutti gli abitanti della Valle a guardare la trasmissione, che porterà il pubblico alla scoperta di un territorio pieno di storia, arte, tradizioni e straordinari panorami”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati