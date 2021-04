Cerimonia del 25 aprile ai Giardini del Millenario. Sarà un’iniziativa chiusa al pubblico per rispetto delle normative anti Covid

Tradizionale cerimonia in occasione del 25 aprile a Sansepolcro. E’ in programma domenica prossima alle 11,30 al monumento dei giardini del Millenario, in via XXV Aprile. Non sarà aperta al pubblico, nel rispetto delle disposizioni anti Covid, ma verrà comunque trasmessa sulla pagina Facebook del Comune di Sansepolcro. Saranno presenti il sindaco Cornioli, la presidente dell’ANPI Fabbroni e rappresentanze delle forze dell’ordine.

L’amministrazione comunale sottolinea, nonostante le ristrettezze dovute al Covid, l’importanza di questa celebrazione, che sarà vissuta con sentimento e riconoscenza verso chi ha lottato per i valori su cui si fonda il Paese.

