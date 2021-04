Allarme Recovery Plan in Altotevere: Fratini (sindaco San Giustino) “il nostro territorio rischia di essere dimenticato, con il rischio che ci siano poche risorse da investire”

“Deluso e arrabbiato per quanto sta accandendo, nel silenzio più assoluto, in tema di recovery plan. Non è ammissibile che l’Altotevere non sia considerato per quello che produce in termini di artigianato, industria, turismo, agricoltura. Abbiamo uno dei tessuti produttivi più importanti del centro Italia, questo ci deve essere riconosciuto. Dobbiamo unire le forze e gridare a gran voce tutto il nostro dissenso. E’ l’ennesimo affronto diretto alla nostra economia, i fondi stanziati al momento sono totalmente insufficienti per ridare slancio alle infrastrutture, per modernizzare e rendere più efficiente la macchina pubblica è un occasione unica che non possiamo permetterci, in alcun modo, di lasciarsci sfuggire”.

