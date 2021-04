Terzo appuntamento della rassegna “In viaggio a teatro” online. Venerdì 23 aprile ore 21.00 “Cedesi macelleria in cambio di giardino”

Il Cinema Teatro Astra, l’associazione Laboratori Permanenti e la Compagnia Teatrale Medem proseguono la loro collaborazione attraverso incontri online con il pubblico.

La rassegna In viaggio a Teatro, arrivata alla sua quinta edizione, prosegue con il terzo appuntamento online

Il 23 aprile ore 21.00 presenta CEDESI MACELLERIA IN CAMBIO DI GIARDINO

produzione Laboratori Permanenti

Interpreti Chiara Condrò, Stefano Skalkotos

Scenotecnica Piero Ercolani

Elaborazione video Stefano Macaione

Testo e Regia Caterina Casini

Lo spettacolo parla di conflitti intimi ed epocali e della ripercussione del clima internazionale sul quotidiano delle persone.

Il testo è stato approvato da Medici Senza Frontiere.

Marta e Vittorio sono una coppia di quarantenni che si amano, convivono e non hanno figli. Il loro equilibrio sentimentale entrerà in crisi quando Marta, in maniera improvvisa e traumatica, annuncia a Vittorio che partirà con un’organizzazione umanitaria verso un fronte di guerra. Nascono divergenze sulla visione del mondo, sulla realtà e sull’etica, nella difficile ricerca di una riconciliazione.

È possibile acquistare i biglietti a questo link (sino a un’ora prima dall’inizio dell’evento) https://oooh.events/evento/cedesi-macelleria-in-cambio-di-giardino-biglietti-3/

