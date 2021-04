Rifondazione comunista di San Giustino: “La Lega non vuole un consiglio comunale monotematico per parlare dell’emergenza sanitaria e dell’andamento del piano vaccinale regionale”

Dal recente comunicato stampa della Lega emerge con chiarezza un dato: questo partito e il suo esponente locale non sono d’accordo con la nostra proposta, cioè quella della convocazione di un consiglio comunale monotematico in cui riferire alle cittadine e ai cittadini di San Giustino sulla situazione dell’emergenza sanitaria e dell’andamento del piano regionale vaccinale. Ne prendiamo atto.



La posizione è del tutto legittima: la Lega evidentemente ritiene che vada tutto bene e che non ci sia bisogno di una comunicazione e di una discussione unitaria del consiglio comunale. A noi risulta invece che ci siano problemi e difficoltà che andrebbero affrontati in maniera unitaria da tutte le forze politiche di San Giustino nel solo interesse della comunità. Non lo nascondiamo: viste le grandi e recenti aperture di credito sul piano regolatore che andrà in discussione, la posizione della Lega ci stupisce davvero.

Non ci stupiscono invece i toni.

Le profezie legate all’estinzione dei comunisti, del resto, si susseguono da circa un secolo. E invece niente. Sull’accusa della ricerca di visibilità che dire? Davvero poco, semplicemente perché ancora è possibile per un partito politico avanzare una propria idea. Certo poi che deve essere stata una fatica non di poco conto rispondere alla proposta politica di un partito in via d’estinzione. Qualcosa non torna. Tant’è.



Infine, al referente provinciale e all’esponente locale della Lega ci permettiamo di ricordare che Rifondazione comunista non appoggia il governo Draghi e che, visto che invece la Lega è parte importante dell’attuale maggioranza che sostiene il “governo dei migliori”, possono tranquillamente unirsi alla Presidente Tesei per intervenire direttamente sul Ministro Speranza, Ministro del loro governo, per chiedere un maggior numero di vaccini per l’Umbria. Attendiamo fiduciosi.

