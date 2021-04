Pallavolo serie B/M: In Job Città di Castello, si torna in campo dopo un mese, si gioca il derby contro la ERM group San Giustino

A poco più di un mese dall’ultima apparizione a Pesaro, sconfitta per 2-3, la Job Italia Città di Castello torna in campo giovedì 22 aprile alle 20,30 al Pala Ioan nel recupero della decima giornata del mini girone F2 contro la capolista Ermgroup Sangiustino. Sarà giocoforza una squadra rimaneggiata quella che Marco Bartolini metterà in campo tra reduci da Covid e assenze dovute ancora a qualche positività.

Ma in tutto l’ambiente tifernate c’è la voglia di rimettersi in gioco per tentare di raggiungere un posto utile per i play off e prolungare di almeno altre due partite la stagione.

Coach Marco Bartolini ha lavorato per 3 settimane con un gruppo ridotto al minimo che però ha messo in campo il massimo impegno durante le sedute di allenamento, anche e soprattutto per sistemare alcuni aspetti dei fondamentali e delle tecnica individuale.

“Torniamo in campo dopo circa un mese – sentenzia Marco Bartolini – contro la squadra più forte del girone che non ha perso nemmeno un set nelle otto gare disputate. Mi attendo una prova d’orgoglio da chi scenderà in campo, che dovrà avere la consapevolezza di scendere il campo per dare il massimo, senza alibi di sorta, cercando di divertirsi e di giocare a pallavolo”.



Tolto proprio Sangiustino, la situazione per i restanti tre posti play off è piuttosto ingarbugliata e potrebbe trovare una soluzione già giovedì sera quando l’EdottoRossi Foligno (5^ in classifica con 10 pt e 1 sola partita da giocare) scenderà in campo a Bellaria: una sconfitta con qualsiasi punteggio dei folignati garantirebbe alla Job Italia l’accesso matematico ai play off, qualunque siano i risultati delle ultime due partite di Marra e compagni con Sangiustino e Bellaria (2 maggio in casa). In caso invece di vittoria del sestetto di Piumi, i piani potrebbero complicarsi.

Così in campo (22 aprile, ore 20,30, Città di Castello, Pala Ioan, arbitri Marco De Orchi di Frosinone e Andrea Di Tullio di Roma):



JOB ITALIA CITTA’DI CASTELLO: Mattei, Fuganti Pedoni, Cipriani, Valenti (Marra), Raffanti, Zangarelli, Cioffi (L1). A disp.: Briganti, Marra (Valenti). All. Bartolini.



ERMGROUP SANGIUSTINO: Sitti, Puliti, Conti. Agostini, Miscione, Cesaroni, Di Renzo (L1). A disp.: Thiaw, Santi, Celli, Giunti, Piazzi. All. Moretti.

