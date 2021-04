Novità Mostra di Raffaello Settembre 2021. Tifernati e mecenati. Art Bonus per Raffaello. Venerdì 23 aprile, ore 18.0, incontro on line sull’agevolazione fiscale che sostiene la mostra del Cinquecentenario alla Pinacoteca di Città di Castello

Art Bonus per Raffaello: venerdì 23 aprile alle ore 18.00 in videoconferenza a questo link https://meet.google.com/jfi-jvud-auz, in diretta You tube e in condivisione Facebook amministratori ed esperti illustreranno che cosa è l’Art Bonus e perché consente ogni cittadino, professionista, imprenditore di Città di Castello di diventare il mecenate della mostra “Raffaello da giovane e il suo sguardo” prevista il prossimo settembre in Pinacoteca, nell’ambito del Cinquecentenario.

“La mostra di Raffaello – spiega l’assessore alla Cultura Vincenzo Tofanelli -è un evento di spessore internazionale, che permetterà a Città di Castello, come accadde per il Centenario di Alberto Burri, di essere sotto i riflettori di una platea mondiale, ampia quando è conosciuto il nome di Raffaello e quanto è apprezzata la sua arte. Chiunque può finanziare con l’Art Bonus la mostra, diventando un mecenate e sostenendo una iniziativa da cui ci aspettiamo importanti ricadute turistiche, commerciali e di immagine per il nostro patrimonio culturale”.

All’incontro on line parteciperanno le curatrici della mostra Marica Mercalli, direttore generale per la sicurezza del Patrimonio culturale del Miur, e Laura Teza, docente di Storia dell’Arte moderna all’Università di Perugia, che ribadiscono “il rilievo delle opere in arrivono a Città di Castello nel piano della mostra e l’estremo interesse che, anche presso un pubblico di non esperti, potrà suscitare la storia di Raffaello prima che diventasse un artista di di grande fama anche tra i contemporanei”.

Durante l’incontro Mario Scarscelli, responsabile dell’Ufficio Cultura, spiegherà gli aspetti più tecnici di Art Bonus, “un’agevolazione fiscale che può arrivare fino al 65% e che è immeditamente riscontrabile sull’imposta dovuta”.

