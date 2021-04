Dinamo Lab, incubatore per startup innovative con sede a Città di Castello, ospita già alcune realtà imprenditoriali che sono state selezionate ad accedere ai processi di incubazione dedicati. Uno dei progetti più ambiziosi è Parking My Car, piattaforma online che si occupa di parcheggi e mobilità elettrica. Il percorso, cominciato qualche mese fa, ha già portato a significativi risultati in termini imprenditoriali e di networking, infatti recentemente è stato individuato un investitore per ampliare il business e rafforzare il management. Lo scouting commerciale e finanziario è uno degli obiettivi del processo di incubazione e rappresenta una delle principali missioni di DinamoLab che ambisce a diventare punto di riferimento per giovani imprenditori e professionisti umbri. Il fondatore di Dinamo Lab, Livio Rotini, rinnova il suo impegno per il territorio affermando che “Dinamo Lab intende supportare lo sviluppo dell’imprenditoria locale, con l’obiettivo di rappresentare un partner affidabile nello sviluppo di business e ricerca di capitali, per contribuire alla realizzazione delle future eccellenze locali. E’ un orgoglio essere riusciti a individuare rapidamente un importante investitore per la prima startup selezionata da Dinamo Lab, pur nelle difficoltà del momento. La pandemia non ferma il nostro lavoro, occorre investire nella qualità e nel futuro per rialzarci il prima possibile da questo momento drammatico.”

