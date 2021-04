Concorso per dirigente area sociale: interrogazione del capogruppo Fdi, Andrea Lignani Marchesani. “Premesso che in data 19 e 20 aprile 2021 si svolge il concorso per Dirigente area sociale del Comune di Città di Castello, che attualmente detto ruolo è ricoperto con procedura ex art.110 del TUEL, ovvero con contratto a tempo indeterminato e con selezione che prevede margini di discrezionalità nell’individuazione del Dirigente, fermo restando i requisiti richiesti che per detto concorso sono state emesse tre distinte determine dirigenziali per definire la commissione giudicatrice e le modalità di svolgimento con precisi protocolli anticovid che l’ultima determina in ordine cronologico, la 373 del 16 aprile 2021 ha previsto un’integrazione della Commissione con 12 dipendenti comunali con specifici compiti di vigilanza delle prove, che detto numero appare spropositato anche in ragione della necessità di evitare assembramenti”, precisa Lignani Marchesani nell’interrogazione attraverso la quale chiede di sapere “il numero di partecipanti al concorso di dirigente area sociale ammessi alle prove scritte; le motivazioni di un’integrazione dell’ultimo momento della Commissione con un numero spropositato di persone prive di requisiti tecnici legati al concorso visti anche i protocolli anti-covid; l’opportunità che dipendenti comunali vigilino su procedure in cui sono coinvolti colleghi superiori in grado e scelti in detto ruolo dall’attuale Governo cittadino in carica e che tra i predetti vigilanti ci siano dipendenti legati da legami familiari con amministratori in carica; la motivazione per cui la vigilanza non sia stata affidata a soggetti tecnicamente preposti”.

