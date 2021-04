Accesso e tutela dell’archivio storico comunale: interrogazione del capogruppo di “Tiferno Insieme”, Nicola Morini

“L’archivio storico del Comune di Città di Castello è uno dei più antichi e preziosi d’Italia composto da documenti che partono dal XIII secolo molto rari e importanti soprattutto per quello che inerisce la storia medievale – precisa Morini nella interrogazione – considerato che da molto tempo l’accesso a tale archivio, anche a seguito della chiusura e del trasferimento del servizio di biblioteca presso palazzo Vitelli a San Giacomo, è diventato sempre più macchinoso e difficoltoso soprattutto per gli studiosi che vengono da fuori regione; atteso che prossimamente l’intero edificio del Liceo “Plinio il Giovane”, che in una parte consistente dell’edificio ospita il suddetto archivio, verrà sottoposto ad un intervento di restauro e recupero edilizio”.

Per questi motivi il capogruppo di “Tiferno Insieme” chiede di sapere “quali sono gli intendimenti e le prospettive della Giunta comunale a tutela dell’archivio per poterne mantenere e migliorare possibilità di accesso e livelli di conservazione”.

