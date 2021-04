Pallavolo serie C/F: Città di Castello con Ellera prestazione di carattere, che vale 3 punti

Il Città di Castello femminile gioca la sua seconda partita consecutiva in casa e riporta una nuova vittoria anche se incamera solo due punti ottimi per la classifica del torneo. La gara inizia subito con un bell’affondo tifernate e trova impreparate le ospiti di mister Tomassetti che lasciano il primo set alla biancorosse. Il secondo ed il terzo set sembrano delle fotocopie; sono le padrone di casa di Brizzi-Barrese a comandare il gioco; la squadra gioca bene fin oltre la metà del set, si crea anche un buon gap ma nel finale viene a mancare quella determinazione necessaria per concludere; l’Ellera punto dopo punto rimonta, sorpassa e va a vincere e si porta sul 2 ad 1. Brizzi striglia il gruppo e lo riporta ad una consapevolezza necessaria per poter riuscire a vincere la partita; partono bene le tifernati nella quarta frazione e creano subito un buon margine di punti che riescono con un gioco costruttivo ed incisivo a portare fino al termine ed impattare. Squadre stanche ma il tie-break è troppo importante per determinare la vincente; il Città di Castello parte bene e cambia sull’8 a 4, sembra tutto facile ma la paura di vincere ingabbia le locali che non riescono più a far punti e si impatta sull’11 a 11; momenti di tensione e tanta paura di giocare la palla determinante. Fortunatamente arriva il dodicesimo punto che diventa un’iniezione di fiducia e apre le porte per arrivare alla vittoria; vittoria si ma sudata. Il tecnico biancorosso Enrico Brizzi a fine gara ha rilasciato questa analisi sulla partita: –

“Sono contento visto che abbiamo vinto e lo abbiamo fatto con una squadra esperta, che gioca una bella Pallavolo e che anche questa sera ha difeso veramente tanto; sono contento per le nostre giovani, oggi in particolar modo per Livia LEONARDI che ha attaccato molto bene ma che ha anche ricevuto bene, dell’Aurora PULETTI presente ed efficiente al centro e del ritorno in campo, quando e’ stata chiamata in causa di Anastasia FABBRI; oggi nel primo, quarto set ed in buona parte del TB abbiamo giocato bene in attacco, battendo bene e ricevendo in maniera discreta ed abbiamo dimostrato di essere in grado di competere con molte squadre del campionato. Meno soddisfatto sono per le pause che a fine dei set persi ci hanno visto recuperare i punti di vantaggio che avevamo accumulato ed in alcuni frangenti di qualche difficoltà in attacco di lettura degli avversari.

Bicchiere sicuramente mezzo pieno, possiamo solo crescere e far crescere le nostre giovani in questo particolare momento ed alla vigilia della prima di ritorno con la Pallavolo Perugia; una mia preoccupazione tecnica è soprattutto legata al ruolo dei centrali dove la coperta è diventata ancora più corta dopo l’infortunio di Celeste CARDELLINI che dovrà restare ferma per un mese circa; anche stasera hanno fatto più che la loro parte sia Ilaria GNASSI, che lotta in campo nonostante qualche problema fisico, ed Aurora PULETTI; c’è stato poi il debutto in serie C di altre due giovani quali Barzotti Beatrice e Letizia Verdini provenienti dalle under; – ma il campionato e’ ancora lungo e sta entrando ora nel suo momento topico”. –

CITTA’ DI CASTELLO – ELLERA CORCIANO ……. 3 / 0

(25/16 22/25 22/25 25/17 15/12)



CITTA’ DI CASTELLO:. Leonardi Livia 14, Ioni Alice, Mearini Sofia 2, Alivernini Elena 12, Barzotti Beatrice, Leonardi Laila, Nardi Marta 18, Verdini Letizia, Gnassi Ilaria 13, Ranieri Raffaella, Puletti Aurora 9, Pettinari Ester, Fabbri Anastasia (L1), Massetti Caterina (L2). All. Brizzi Enrico – ass. Barrese Augusto – dir. Mandrelli Maurizio



ELLERA CORCIANO: Larini, Posi, Vindice, Baldacci, Cianetti, Baglioni, Narciso, Schepers, Ambrogi, Nanni, Bernini, Gliorio (L1), Urbani (L2). All. Tomassetti – ass. Casale – dir. Biancalana

Arbitri: Merendelli Valerio

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati