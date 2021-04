Pallavolo serie B2/F: Autostop Trestina, vittoria e secondo posto blindato

Nel recupero della 4a giornata di campionato serie B2F gir. I1, l’Autostop Trestina vince al Palafemac contro la BCC Fano (PU) e consolida il secondo posto in classifica, anche se deve ancora recuperare la gara esterna sempre contro le marchigiane, sabato 24 aprile.

Lo starting six bianconero vede Bertinelli e Tarducci in diagonale, Ragnacci e Cerbella al centro, Cicogna e Giunti a lato, Lillacci libero.



Primo set che inizia con molto equilibrio, le bianconere spingono in battuta e allungano subito (8-3), ottima Lillacci in seconda linea e Cicogna al servizio, Trestina ancora avanti ma c’è una grande reazione delle ospiti con Tallevi sugli scudi: si lotta punto a punto ma è Fano ad avere la meglio e chiudere il primo parziale (29-31), dopo trentacinque minuti circa di gioco.

Nel secondo frangente è Trestina a imporre il proprio gioco con lucidità e determinazione, le ospiti sono più fallose e l’allungo iniziale di 12 a 5 per le bianconere si protrae fino al 18 a 6, sempre per le padrone di casa: Tarducci in stato di grazia continua a macinare punti e porta la squadra sul 24 a 8, un errore delle ospiti chiude il set (25-8),



Terzo set ancora con Trestina avanti 6 a 3 fino all’infortunio di Frati, l’opposto marchigiano, poi il gap aumenta fino all’ 11-6, le bianconere si rilassano e Fano ne approfitta subito, raggiunge le padrone di casa e le sorpassa fino ad arrivare al 18 a 14: nel frattempo Fiorini sostituisce Giunti, si lotta punto a punto ma è sempre il capitano a chiudere il frangente: 29/27.



Ultimo set: Fano va subito sull’ 1-4, Trestina recupera e raggiunge il pareggio (6/6), alza il livello e si arriva al 14/9 poi al 16/10 per le bianconere, la squadra di casa mette pressione alle ospiti. Super Cerbella a muro è determinante in tutto il set (nonostante le non perfette condizioni fisiche dovute al vaccino anti-covid19), Fiorini sale in cattedra, Fano riprova ad agganciare le bianconere che ormai sono in palla e chiudono anche il quarto set 25 a 17.

Francesca Bertinelli best player dell’incontro (anche lei reduce dal vaccino!), lucida nella distribuzione del gioco e sempre a disposizione di tutta la squadra.

AUTOSTOP Trestina – BCC Pedini Fano 3 – 1 (29/31 – 25/8 – 29/27 – 25/17)



AUTOSTOP TRESTINA: Tarducci 23, Ragnacci 21, Cerbella 11, Cicogna 9, Giunti 7, Fiorini 4, Bertinelli 2, Lillacci (L1), Giambi. Mancini, Volpi (L2), Polenzani, Montacci, Paradisi.



Allenatore: Rossi – Assistente: Monaldi.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati