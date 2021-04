Pallavolo serie B/M: ErmGroup San Giustino vince anche il recupero contro Romagna Banca Dinamo Bellaria Igea Marina per 3-0.

Ermgroup San Giustino- Romagna Banca Dinamo Bellaria Igea marina: 3-0 (25-17; 25-19; 25-22)



Una partenza non proprio brillante quella dei padroni di casa che commettendo qualche errore concedono troppo agli avversari. Nei primi frangenti di set le squadre si ritrovano a più riprese in parità, fino al doppio attacco vincente di Puliti che porta i biancoazzurri in vantaggio 12-10. ErmGroup entra finalmente in partita, allungando le distanze con il muro di Conti (18-14). Il diciannovesimo punto porta la firma di Cesaroni. Ci pensa Puliti a staccare ulteriormente Bellaria. L’attacco di Agostini avvicina sempre più alla vittoria del primo parziale (24-16). Manca soltanto un punto; con Celli alla battuta, Miscione dal centro chiude il set 25-17.Il secondo parziale ha tutto un altro ritmo; i padroni di casa hanno finalmente tirato fuori gli artigli, staccando Bellaria di ben cinque punti (8-3); vantaggio mantenuto anche grazie all’attacco centrale di Cesaroni. Il bellissimo punto del mancino Agostini porta i biancoazzurri sull’11-5. Conti, protagonista indiscusso di questo secondo set spinge ancora avanti i boys. Decisivo il suo muro in coppia con Miscione (22-18). Sul finire di set lo splendido punto di Puliti porta i ragazzi sempre più vicini alla conquista del secondo parziale 24-19.Con il muro centrale di Cesaroni si chiude 25-19.Il terzo e ultimo set parte con un leggero vantaggio di Dinamo Bellaria ma la parità di San Giustino arriva con Cesaroni (3-3). I biancoazzurri cominciano a guadagnare terreno; con l’ace di Puliti dai nove metri si passa 5-4. La squadra avversaria non vuole concedere troppo ai padroni di casa e si assiste ad un set tiratissimo. Pesa tantissimo l’attacco di Puliti (15-11). Recupera qualcosa Bellaria ma ErmGroup sembra veramente una fortezza inespugnabile. Dopo il tocco magico di Agostini che sigla il 23-20 viene chiamato il time out. Con l’ace di Puliti si chiude il set ed anche l’incontro. Ancora una vittoria, ancora un 3-0; da adesso occhi rivolti al recupero di giovedì 22 aprile per il derby contro Città di Castello. Al termine dell’incontro vincente Claudio Nardi, secondo allenatore di ErmGroup San Giustino ha espresso il suo commento alla partita. “Forse questa è stata la squadra che ci ha messo più in difficoltà. Non riusciamo a capire se siamo veramente così forti come stanno dimostrando i ragazzi, oppure se gli altri non sono all’altezza. A questo punto direi che aspettiamo prove più importanti che ci saranno più avanti; chi passa sicuramente sarà una buona squadra. Stiamo cercando di organizzare, anche per questo, delle amichevoli a livelli superiori , ma purtroppo non riusciamo a farlo. Per adesso andiamo avanti così, stiamo giocando bene, stiamo approfittando del momento. I ragazzi sono veramente bravi perché si impegnano anche in allenamento; pensiamo che comunque siano di livello superiore in questo momento. Tanta lode a loro e speriamo che andando avanti prima o poi riusciamo a capire di che pasta siamo fatti”.

ErmGroup San Giustino: Cesaroni G. 8; Conti R. 20; Giunti G. (NE); Sitti A.; Miscione M. 5; Celli S.; Agostini F. 9; Di Renzo L. (L), Piazzi L.; Puliti L . 23; Thiaw S. (NE); Santi S. (NE). All. Moretti F.Romagna Banca Dinamo Bellaria Igea Marina: Spiga D. (L); Sampaoli N. 4; Kessler Joshua 11; Botteghi D. 1; Cucchi N. 2; Maggioli S. (L); Sampaoli M. (NE); Mazza F. (NE); Bandieri L. 6; Evangelisti M. (NE); Morichelli F. 10; Evangelisti F. (NE); Tosi Brandi L. 4; Pivi M. (NE) . All. Fortunati A.

I arbitro: Polenta M.II arbitro: Candeloro E.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati