Mercoledì 21 aprile servizio di call center umbra acque chiuso

Mercoledì 21 aprile il servizio call center di Umbra Acque resterà chiuso per l’intera giornata. Il personale sarà infatti impegnato in un corso di formazione/aggiornamento e per lo stesso motivo non potranno essere presi appuntamenti allo sportello. L’azienda ricorda comunque che tutti i servizi commerciali e le informazioni resteranno garantiti attraverso il sito internet http://www.umbraacque.com (alla sezione My Umbra Acque) oppure con la App My Umbra Acque che si può comodamente scaricare sul proprio telefono cellulare.

Rimane attivo 24 ore su 24 il servizio segnalazione guasti di Umbra Acque al numero 800 250 445.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati