La tesi di laurea si discute nella Sala del Consiglio comunale. Approvata la delibera che concede agli studenti l’aula di Palazzo delle Laudi

“In Giunta abbiamo approvato una delibera per consentire ai laureandi di discutere la tesi nella Sala Consiliare di Palazzo delle Laudi. In un periodo in cui tale esperienza può essere vissuta soltanto attraverso uno schermo, questa cornice speciale contribuirà a mettere in risalto il raggiungimento di un traguardo così significativo”.

Con queste parole, l’assessore Gabriele Marconcini informa la cittadinanza della bella novità cioè che gli studenti laureandi residenti a Sansepolcro potranno usufruire a titolo gratuito della Sala del Consiglio Comunale per il collegamento virtuale con il proprio Ateneo. Un modo per restituire solennità e atmosfera istituzionale ad un momento così importante nel percorso universitario degli studenti.

La Sala Consiliare sarà disponibile con tutte le infrastrutture multimediali necessarie (strumentazione che è stata recentemente rinnovata, cioè il grande telo con il proiettore, l’impianto audio e la connessione) e consentirà la presenza di una ristretta cerchia di familiari ed amici, per un massimo di 15 persone, nel rispetto delle normative anti Covid.

Gli interessati possono inviare una mail a protocollo@comune.sansepolcro.ar.it. La prenotazione deve avvenire almeno 10 giorni prima del giorno di discussione della tesi.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati