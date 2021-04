La Provincia di Perugia aderisce alla “Settimana Civica”. Bacchetta: “Ringrazio la Presidente Casellati. Abbiamo bisogno di credere e investire sui nostri giovani cittadini”

Perugia, 16 aprile 2021

Prenderà il via il 19 aprile la “Settimana Civica” che culminerà il 25 aprile, anniversario della Liberazione.

“Mai come oggi è necessario garantire ai giovani un’istruzione che li renda cittadini consapevoli dei propri diritti e dei propri doveri e che offra loro una preparazione volta alla riscoperta dei valori della partecipazione, del senso di comunità e di rispetto, veri fondamenti della nostra democrazia.

Per questo il mio sostegno al vostro progetto è convinto e sincero”. E’ questo il messaggio della Presidente del Senato della Repubblica, Maria Elisabetta Alberti Casellati indirizzato all’iniziativa.

“Ringrazio la Presidente Casellati per le parole di apprezzamento che ha dedicato alla “Settimana Civica” che abbiamo voluto organizzare nella settimana del 25 aprile – ha dichiarato il Presidente della Provincia di Perugia, Luciano Bacchetta – Grazie allo sforzo congiunto con il Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la pace e i diritti umani, dal 19 al 25 aprile, centinaia di scuole ed Enti Locali di tutte le regioni italiane daranno un nuovo impulso all’educazione civica e alla formazione delle nuove generazioni.

Abbiamo bisogno di credere e investire sui nostri giovani – conclude Bacchetta, perché diventino sempre più consapevoli, responsabili e capaci di affrontare assieme le grandi sfide dei nostri giorni”.

La “Settimana Civica” sarà quindi inaugurata lunedì 19 aprile 2021 dall’Assemblea Grande dell’Educazione Civica che si terrà dalle ore 9.30 alle 12 via Zoom con la partecipazione del Ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi e della Vice Ministra degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Marina Sereni, della Dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale dell’Umbria Antonella Iunti e del Custode del Sacro Convento di San Francesco d’Assisi fra Marco Moroni.

Interverranno inoltre Simona Sala, Direttrice di Radio 1 Rai e Giornale Radio Rai e Giuseppe Giulietti, Presidente della Federazione Nazionale della Stampa Italiana.

Per seguire i lavori dell’Assemblea Grande di lunedì 19 aprile basta collegarsi via YouTube all’indirizzo: https://youtu.be/uBcXpPKkMV4

