Galmacci e Spatoloni (Lega Umbertide):”Dall’Amministrazione Carizia un bilancio solido che ha il nostro granitico sostegno”

“La Lega ha votato in maniera granitica e responsabile il bilancio di previsione 2021-2023. Nelle scelte fatte dal nostro sindaco Luca Carizia e dall’amministrazione da lui guidata è stata dimostrata grande responsabilità nel governo della città e per questo abbiamo dato il nostro massimo sostegno alla loro azione in un momento così difficile”. Ad affermarlo sono il segretario della Lega Umbertide, Vittorio Galmacci e il capogruppo in Consiglio Comunale, Ettore Spatoloni.



“Come Lega – continuano Galmacci e Spatoloni – all’unanimità abbiamo sostenuto ed avallato il lavoro del sindaco e dell’intera giunta sul bilancio previsionale 2021-2023 e ci preme sottolineare la coesione e la compattezza della maggioranza tutta.

C’è chi pensa di far commissariare il proprio Comune e di usare argomenti solo per strumentalizzare. Un esempio su tutti? L’opposizione, ieri in consiglio comunale, ha votato no alla costruzione del nuovo asilo nido comunale per il quale l’Amministrazione ha previsto una compartecipazione di 400mila euro.

Il voto contrario di Pd, Umbertide Cambia e Movimento 5 Stelle ha mostrato ancora una volta il loro vero volto: strumentalizzare tutto per fare polemica e una volta messi davanti a scelte responsabili per la comunità tirarsi indietro”

